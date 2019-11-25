«وول ستريت».. تفاؤل مستمر بالعبور إلى العام الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

توشك مؤشرات الأسهم في وول ستريت على عبور بوابة نهاية العام رافعة أعلام النصر مع اقتراب موسم الأعياد هذا الأسبوع بدءاً من عيد الشكر الذي يعطي الأسهم كل عام زخماً خاصاً يعوضها خسائر ما قبله إن وجدت.

وعلى الرغم من أن عدد جلسات التداول أقل نظراً لإغلاق السوق يوم الخميس وجزءاً من يوم الجمعة، إلا أن مسار الأسهم التصاعدي يوحي باستمرار موجة المكاسب التي مضى عليها أكثر من شهر تخللته غصة الأسبوع الماضي حيث انتهى على تراجع خجول سجلته المؤشرات الثلاثة.

ويراهن المحللون على زيادات في مبيعات المستهلك خلال عيد الشكر بنسبة تزيد عن 4% مقارنة مع العام الماضي، ويرى بنك «جيه بي مورجان» احتمال تحقيق زيادة في مبيعات هذا العام بنسبة 4.9%.

ومما يشجع المحللين على رفع توقعاتهم فيما يتعلق بأداء الأسهم، تراجع المخاوف المتعلقة بأداء الاقتصاد الأمريكي. وفي حال كشف مؤشر «أي إس إم» الخاص بقطاع التصنيع والذي يصدر في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، عن انتعاش في أداء القطاع، فلا بد أن يمنح الأسهم بطاقة العبور الآمن إلى العام الجديد.

وقالت كايمن ويلز رئيسة قسم الأسهم في «جيه بي مورجان»: «أميل إلى تأييد فكرة المزيد من المكاسب في قطاع الأسهم حتى نهاية العام خاصة في ظل التفاؤل الذي يتحسن حيال أداء الاقتصاد وبارقة الأمل التي تعيش عليها قوى السوق بشأن الاتفاق التجاري مع الصين».

ويصنف الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر/تشرين الثاني عادة على أنه أسبوع بطيء بسبب عطلة عيد الشكر. إلا أنه هذا العام حافل بتقارير اقتصادية قد تحمل ما يبحث عنه المستثمرون خاصة بيانات إنفاق المستهلكين التي تتكشف من خلال مشتريات العيد. كما يطل رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيرومي باول، اليوم الاثنين حيث يتحدث عن وضع الاقتصاد.

وبالإضافة إلى تقرير السلع المعمرة الذي يصدر الأربعاء، لا يزال في جعبة السوق عدد من تقارير نتائج الشركات ومنها بيست باي، و«إتش بي» و«ديل». كما ينتظر السوق ثلاث دفعات من مزادات سندات الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 113 مليار دولار اليوم وغداً وبعد غد. ويتابع المستثمرون أيضاً مجريات التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس ترامب والذي يعتقد المحللون أنه لن ينجح في إقصاء الرئيس بسبب الأغلبية التي يتمتع بها الجمهوريون في الكونغرس.

إلا أن مجريات المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن هي الأكثر متابعة على رادار قوى السوق خاصة أن الجولة الجديدة من التعرفة الجمركية سوف تطبق على الواردات من الصين بدءاً من 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.