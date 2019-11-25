«دوكاب».. 40 عاماً من التميّز في قطاع الصناعة الإماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

مع احتفال شركة «دوكاب» العالمية بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، في 24 نوفمبر عام 1979 من خلال مقرها الأول بمنطقة جبل علي، هنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي شركة «دوكاب» والقائمين عليها لما حققته على مدار أربعة عقود من نجاح وما قدمته من إنجازات أسهمت من خلالها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الإماراتية، لاسيما في أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة وهو قطاع الصناعة، ولدور الشركة الرائد في تعزيز سياسة تنويع مصادر الدخل، وكذلك الوصول بالمنتج الإماراتي إلى مناطق بعيدة من العالم، بفضل تقديمها لنموذج للمؤسسة الصناعية الملتزمة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وتضعها دائماً في مقدمة أولوياتها.

وقال سموه: دوكاب مؤسسة وطنية أسسها قبل أربعين عاماً المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه بين جملة المشاريع النوعية التي أسست لنهضة دبي الحديثة، لتواكب الشركة، ومنذ إطلاقها، مسيرة التنمية الاقتصادية التي خاضتها دولة الإمارات، بل كانت شريكة في صنع نجاحات مهمة ضمن هذه المسيرة المباركة، ولا تزال اليوم تضطلع بدور رئيس بين أبرز مؤسساتنا الوطنية التي نجحت في رفع اسم الإمارات عالياً في الأسواق العالمية بما تقدمه من خدمات ومنتجات على درجة عالية من الجودة والاعتمادية.

وأكد سموه أهمية الأنشطة الصناعية التي تعد مجتمعة رافداً مهماً من روافد تنويع مصادر الدخل، وقال سموه: الصناعة قطاع محوري في استراتيجيتنا لريادة المستقبل، وتطوير قدراتها جزء أصيل من خطط التنمية الطموحة لدبي ودولة الإمارات، ولدينا من الإمكانات والكوادر الوطنية المؤهلة والطاقات البشرية المتخصصة ما يعزز ثقتنا في قدرة الصناعة الإماراتية على التفوق في ساحات المنافسة العالمية ومواصلة التقدّم في مؤشرات التنافسية الصناعية على مستوى المنطقة والعالم.

وعلى مدار أربعة عقود، شهدت «دوكاب»، وهي اليوم مشروع مشترك بين «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» و«الشركة القابضة العامة» (صناعات) في أبوظبي وإحدى كبرى شركات التصنيع الرائدة على مستوى دولة، توسعاً ملحوظاً بالتزامن مع الاستثمارات الكبيرة التي خصصتها دولة الإمارات لقطاع التصنيع، وتتجلى في خطط طموحة مثل «استراتيجية دبي الصناعية 2030» و«رؤية أبوظبي 2030». وبفريق عملها الذي يزيد قوامه اليوم على 1600 موظف، مقارنة ب 86 موظفاً فقط ضمها فريق العمل عند إطلاقها قبل 4 عقود، تتضمن «دوكاب» أربع وحدات أعمال وست منشآت للتصنيع في أربعة مواقع بالدولة، وقد سجلت العام الماضي نمواً قوياً تمثل في حجم مبيعاتها الذي ارتفع إلى 4.8 مليار درهم، وصادراتها التي زادت قيمتها عن 2.5 مليار درهم، في حين من المتوقع أن تصل مبيعات الشركة للعام الجاري إلى 5.35 مليار درهم، مع زيادة أعداد العقود التي أبرمتها الشركة مع شركات عالمية ومحلية لتوريد منتجات الكابلات والنحاس وقضبان وسبائك الألمنيوم للسوق المحلي وأكثر من 33 سوقاً عالمياً.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: أثمر التقدم الاقتصادي الذي شهدته الإمارات على مدار العقود الأربعة الماضية عن قيمة استثنائية لشعبها والعالم أجمع. وعلى امتداد هذه الفترة، قدمت «دوكاب» العديد من المساهمات المتميزة لقدرات التصنيع التي يتمتع بها وطننا الحبيب، وهي اليوم محرك رئيسي لدفع عجلة تنويع الاقتصاد الوطني بفضل الشراكة الاستراتيجية المتواصلة بين دبي وأبوظبي.

وقال د. محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس إدارة صناعات: يجسد التسخير الأمثل للموارد الطبيعية جانباً بالغ الأهمية لدعم المسيرة الطموحة التي تمضي فيها الإمارات نحو المستقبل. وعبر حرصها على دعم أفكار جديدة ومبتكرة وبناء الشراكات في قطاع التصنيع، ساهمت «دوكاب» بدور محوري في الارتقاء بمكانة المنتجات الإماراتية عالمياً.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات: تلتزم شركة دوكاب بمتطلبات قطاع التصنيع في دولة الإمارات حيت تسعى المجموعة الأم «صناعات» إلى ترك انطباع كبير في العديد من القطاعات والمناطق المختلفة. وتعتبر هذه اللحظة مميزة لنا جميعاً حيث انتقل قطاع التصنيع للدولة إلى السوق العالمي.

وقال د. أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة دوكاب: باعتبارها نموذجاً رائداً للتعاون بين حكومتي دبي وأبوظبي، سطرّت «دوكاب» مسيرة مكللة بالنجاح والازدهار على مدار الأعوام الأربعين الماضية، وسنحرص بالتأكيد على مواصلة الاستثمار في أفضل المهارات والتقنيات واتباع أرقى المعايير في قطاع التصنيع بدولة الإمارات.