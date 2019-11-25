«الصكوك الوطنية» تطلق شهادات استثمـار «إن بـي سـي بوستـر 20»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «الصكوك الوطنية»، اعتزامها إطلاق شهادات استثمار «إن بي سي بوستر - NBC Booster 20» من خلال شركات الوساطة المعتمدة في «سوق دبي المالي»، أول سوق مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة «الصكوك الوطنية» وسوق دبي المالي، والتي توفر إطاراً عاماً داعماً لتنفيذ مجموعة من المبادرات الجديدة في مجال الخدمات المالية الإسلامية.

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ويعتبر «إن بي سي بوستر 20» أول برنامج من نوعه يقوم على صيغة المضاربة الشرعية، وتصل نسبة الأرباح على الاستثمار فيه إلى «20» في المئة خلال 5 سنوات والحد الأدنى للاستثمار هو 25 ألف درهم. كما يتيح في طياته الكثير من المزايا، مثل إمكانية استرداد الاستثمار في أي لحظة، ومتابعة نمو استثماراتهم. كما يحصل المستثمر بموجب هذا البرنامج أيضاً، على أرباحه كل ثلاثة أشهر لمدة 5 سنوات.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية محمد قاسم العلي أن إطلاق شراء شهادات «إن بي سي بوستر 20» يأتي ضمن مساعي الشركة لطرح منتجات جديدة ومبتكرة في السوق، والتي تمكن العملاء من الاستفادة من الامتيازات التي يقدمها المنتج سواء على صعيد العائدات التنافسية التي يدرها، أو الامتيازات الأخرى التي يقدمها، والتي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة.

وأكد العلي أن الصكوك الوطنية في تحد دائم مع نفسها لإطلاق البرامج المتميزة التي تتناسب واحتياجات الجمهور بمختلف متطلباته، وسنواصل العمل بخطى حثيثة لتحقيق هذه الاحتياجات من خلال إطلاق أفضل البرامج المتميزة بشكل مستمر، وتوفير المنتجات التي تدعم التدفقات النقدية في الاقتصاد الوطني والتي تساهم في توسيع قاعدة عملائنا بأكبر قدر ممكن.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي: «يمثل تنويع المنتجات والفرص الاستثمارية أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجية السوق. وفي هذا الإطار، يسعدنا التعاون مع شركة الصكوك الوطنية في إطلاق شهادات «إن بي سي بوستر 20» عبر شركات الوساطة العاملة في السوق مواكبة للطلب المتزايد على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية أمام قاعدة السوق الضخمة من المستثمرين المحليين والعالميين التي تفوق 844 ألف مستثمر، علاوة على فتح الآفاق أمام شركات الوساطة لتوسيع نطاق أنشطتها.