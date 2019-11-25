شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب «الروبوتات» على صنع قطع غيار السيارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوّرت «نيسان» طريقة جديدة لاستخدام الروبوتات من أجل صنع قطع غيار باستخدام صفائح الفولاذ، وتأمل الشركة أن تستغلّ تجارياً هذه التقنية المعروفة باسم «التشكيل ثنائي الجوانب بدون سكك» القائمة على عمل روبوتين متزامني الحركة من الجانبين المتقابلين لصفيحة الفولاذ.

وأصبحت التقنية الجديدة ممكنة بفضل خبرة هندسة الإنتاج في مركز الأبحاث والتطوير المعني بهندسة الإنتاج في «نيسان» وتطوير قسم أبحاث «نيسان» لتكنولوجيا المواد. وتمكنت الشركة من تطوير برامج متقدمة قادرة على التحكم بالروبوتين بدقة بعديّة عالية، ما أتاح صنع أشكال محدّبة ومجوّفة مفصّلة.

تعتزم «نيسان» مواصلة تطوير الإنتاج الكبير وتحسين التقنيات المرنة لإنتاجها منخفض الحجم.

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