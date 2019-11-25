الحد الأقصى الشهري للتطبيقات ينطبق على «أبل» و«نتفليكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أبلغت شركة «أبل» مستخدمي هواتف «آيفون» بضرورة وضع حد أقصى شهري مسبق لقيمة مشترياتهم عبر تطبيقات «آي تيونز» في إطار آليات ل«اتصالات» و«دو» لوضع حد للشراء عبر متاجر التطبيقات من «أبل» و«جوجل» التزاماً بقرار الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لحماية المشتركين من ارتفاع قيمة الفواتير دون معرفة السبب.

وأوضحت «اتصالات» أنه يمكن لمستخدمي «آيفون» ضبط إعدادات الدفع، ومن ثمّ دفع قيمة مشترياتهم من «آي تيونز» و«أبل ستور» وإضافة قيمتها إلى الفاتورة الشهرية، كما حددت «اتصالات» آلية لوضع حد مالي مسبق لمشتركي خدمات «إي لايف» الأرضية التي تشمل مشاهدة القنوات الفضائية وغيرها مثل «نتفليكس»، حيث امتنع التطبيق عن تجديد الاشتراك الشهري للمستخدمين الذين يقومون بالسداد عبر متاجر «أبل» وطلب منهم تحديد الحد الأقصى للمشتريات قبل التجديد.

و ذكرت «دو» أنه يمكن للمشتركين الدفع عند الشراء عبر «آي تيونز» و«أبل ستور» أو عند الاشتراك في «أبل ميوزيك»، حيث سيتم إدراج المشتريات ضمن الفاتورة الشهرية أو اقتطاعها من رصيد خط الدفع الفوري، كما يمكن إعداد خيار الدفع مع «دو» عبر أحد حسابات «أبل».

وأوضحت «أبل» في رسالة إلى عملائها في الإمارات ضرورة تحديد حد أقصى شهري للمشتركين للاستمرار في دفع قيمة المشتريات من «آي تيونز» و«أبل ستور».