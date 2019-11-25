المنصوري: الإمارات ملتزمة بتمكين التحول بالقطاعات الرئيسية

شارك وفد من دولة الإمارات برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في مؤتمر استدامة التكنولوجيا والابتكار العالمي 2019، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل مؤخراً، بحضور محمد عيسى بوشهاب، سفير دولة الإمارات لدى بلجيكا، فيما ضم الوفد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد.

ناقش المؤتمر أهمية الحلول التكنولوجية المتكاملة التي تلبي احتياجات السوق الحالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مقاربات مشتركة بين القطاعات ذات الصلة، وسبل العمل المشترك بين الدول لإحراز تقدم في أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، بنماذج عمل جديدة تعتمد على تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية، وفتح المجال أمام فرص التطوير والتصدي لتحديات التنمية المستدامة في قطاعات الصحة والإسكان والغذاء والمياه والتعليم والطاقة والمناخ، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وشارك المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في الجلسة الرئيسية للمؤتمر التي تحمل عنوان: «الممكنات الرئيسية للتغيير التحولي»، حيث استعرض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء اقتصاد يحقق مبدأ الاستدامة من خلال الربط مع التكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، ويسهم في الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ال 17 للأمم المتحدة، من خلال رؤى واستراتيجيات واضحة تعتمد على تحقيق أهداف قصيرة الأجل، وفق رؤية الإمارات 2021، إلى جانب أهداف على المديين المتوسط والبعيد، وفق مرتكزات مئوية الإمارات 2071.

Advertisements

وقال المنصوري إن دولة الإمارات بقيادتها التطلعية التي تولي اهتماماً كبيراً لاستشراف المستقبل تعمل بنشاط من أجل تسريع انتقالها إلى اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال تعزيز بيئة من الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي والملكية الفكرية التي تمثل محركات للتنمية والتحول نحو اقتصاد رقمي تنافسي عالمي مستدام.

واستشهد المنصوري بالتغييرات الهيكلية الكبيرة التي شهدتها حكومة دولة الإمارات لمعالجة القضايا المهمة في ما يخص التنمية المستدامة، ومنها إنشاء مجلس شباب الإمارات، وتأسيس مجلس التوازن بين الجنسين، وتعزيز قيم التسامح والتفاهم بين الثقافات.

وفي الجانب الاقتصادي أكد أن الدولة كانت حريصة على إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي رائد يمكن الشركات والمؤسسات من متابعة أنشطة الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير، ودعم انتقال البلاد نحو اقتصاد قائم على المعرفة.