«دبي المالي العالمي» يحتضن المكتب الإقليمي لـ «ورلد فيرست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن افتتاح شركة المدفوعات وصرف العملات «ورلد فيرست» WorldFirst مكتبها الإقليمي الجديد في المركز.

Advertisements

وتعتبر «ورلد فيرست» البريطانية إحدى شركات مجموعة «آنت فاينانشال»Ant Financial، الذراع التكنولوجية المالية لشركة «علي بابا» Alibaba القابضة المحدودة، وذلك منذ أن استحوذت عليها في شهر فبراير من العام الجاري 2019، وسيتيح افتتاح المكتب التمثيلي الجديد للشركة في دبي تقديم خدمات صرف العملات وتحويل المدفوعات عبر الحدود لصالح شركات التجارة الإلكترونية والأفراد إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. كما سيدعم المكتب التحويلات المالية الدولية بعملات متعددة من جميع أنحاء المنطقة، وتكوين منصة أعمال أفضل للتجارة الدولية وصرف العملات. وسيتولى آدم بانكس، الممثل الرئيسي، إدارة مكتب الشركة في المنطقة.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرّنا أن نرحب بشركة «ورلد فيرست» في مركز دبي المالي العالمي. وتنضم الشركة إلى أكثر من 2300 مؤسسة مسجّلة نشطة ومجتمع مختص بالتكنولوجيا المالية يضم أكثر من 100 شركة اختارت المركز المالي كقاعدة لها لخدمة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وسيتيح مركز دبي المالي العالمي للشركة فرصة الاستفادة من سوق التجارة الإلكترونية المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 97 مليار دولار بحلول عام 2020 ومواصلة مسار نموها».

وأضاف أميري: «يواصل مركز دبي المالي العالمي جذب مؤسسات رائدة في مجال صرف العملات ورواد التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم».