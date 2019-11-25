أعلى مستوى لأسعار قهوة «أرابيكا» في 4 سنوات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تقرير السلع الأسبوعي الصادر عن «ساكسو بنك» إن أبرز أخبار الأسبوع الماضي تمثلت في ارتفاع أسعار قهوة «أرابيكا» في يومين إلى أعلى معدلاتها منذ أربع سنوات. ويقول أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى البنك، إن الأسعار قفزت خلال الشهر الماضي بنسبة 25% على خلفية الاهتمام الأخير بالضعف المتوقع في الإمدادات خلال 2019-2020. كما برز البن لعدة شهور ضمن أكثر صناديق التحوّط المفضّلة من حيث عمليات البيع على المكشوف نظراً لعائداته الإيجابية بفضل احتفاظه بمركز عقود البيع الآجلة. وبالرغم من ذلك، تراجعت العائدات لسنة واحدة إلى أقل من 10% من أعلى معدلاتها عند 16% في وقت سابق من هذا العام. ويعتمد أي ارتفاع إضافي للأسعار على مدى تخلّي الصناديق عن هذه الاستراتيجية والبدء بتجميع مراكز شراء للمرة الأولى منذ عام 2017.