شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير صالة المسافرين في مطار أبوظبي الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت مطارات أبوظبي عن منح عقد تطوير وإدارة صالة المسافرين في مبنى مطار أبوظبي الجديد لشركتي «ناشيونال» لخدمات الطيران و«إيربورت دايمنشنز»، وذلك في إطار مشروع مشترك يجمع بين الخبرات التشغيلية للشركتين في مجالي خدمات الطيران في المنطقة وإدارة احتياجات المسافرين في المطارات الدولية.
وتتيح الصالة الجديدة الممتدة على مساحة تزيد على 3500 متر مربع للمسافرين فرصة الاستمتاع بخدماتها الفاخرة، التي تعكس من خلالها أصول الضيافة العربية التي تتمتع بها مطارات أبوظبي في تقديم تجربة سلسة ومريحة للمسافرين، حيث تقع الصالة وسط مبنى المطار الجديد، ما يسهل على المسافرين الوصول إليها والاستفادة من ميزاتها بغض النظر عن درجة السفر أو شركة الطيران.
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