أبوظبي وجهة رائدة للمؤتمرات والمعارض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، خلال شهر أكتوبر، بتنظيم عدد من المبادرات للترويج لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية المستوى للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بين مجموعة من المساهمين في قطاع السفر في جنوب شرق آسيا. وأجرت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي في الفترة ما بين 11 و 16 أكتوبر، حملات ترويجية في جاكرتا، كوالالمبور، وسنغافورة للترويج لإمارة أبوظبي كوجهة رائدة للاجتماعات الخارجية من خلال إظهار أبرز التسهيلات التي توفرها للعاصمة في قطاع سياحة الأعمال. تلا ذلك مشاركة الإمارة القيمة في النسخة الثانية عشرة من معرض بورصة السياحة العالمية- آسيا، والذي جرت فعالياته في سنغافورة.