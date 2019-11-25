شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكـو» تجتمع مع مستثمرين في الإمارات والكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمعت شركة «أرامكو» مع مستثمرين في دبي للتسويق لطرحها العام الأولي، بعد محاولة تأمين استثمار من الهيئة العامة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الكويتي، في اكتتابها العام الذي قد يجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار، حيث تعتمد الصفقة بشكل كبير على المستثمرين المحليين والإقليميين.

وقال مصدر مطلع نقلاً عن صحيفة الرأي الكويتية، إن كبار المسؤولين التنفيذيين في «أرامكو»، بما فيهم أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة، التقوا بمسؤولين في صندوق الثروة السيادي الكويتي قبل أسابيع.

وفي غضون ذلك، التقت إدارة «أرامكو»، بما في ذلك رئيسها المالي ومستشارون، مع مستثمرين في دبي يوم أمس الأحد، بما فيهم جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق «جي أي سي برايفت ليميتد» السنغافوري.

وقال المصدر إن البنك يراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم يلحظ أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة «أرامكو» النفطية العملاقة على السيولة. وصرح المحافظ أحمد الخليفي لرويترز على هامش مؤتمر بأنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح.

وتابع «نراقب جميع المؤشرات بشكل يومي وفي حالة أي شح، سنضخ السيولة بالطبع لكن حتى الآن كل شيء مطمئن». وكانت مجموعة سامبا المالية قالت الخميس إن الطرح، استقطب حوالي 73 مليار ريال. (رويترز)