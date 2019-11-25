ملتقى «مالية الشارقة» يناقش تطوير آليات العمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة مؤخراً، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ملتقاها المالي الثاني لعام 2019 والمخصص لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، بحضور 80 شخصاً من مسؤولي الإدارات المالية وموظفيها بالجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى فريق عمل الملتقى ومديري الإدارات بالمالية وموظفيها.

وجاء تنظيم هذا الملتقى باعتباره أحد الأنشطة الدورية المهمة ضمن خطة التواصل والاتصال بين دائرة المالية المركزية والدوائر الحكومية لمتابعة جميع الأعمال ومناقشة كافة الأمور التي تصب في مصلحة تطوير آليات العمل وطرق التواصل وتنفيذ خطط تطوير العمل المالي في الإمارة تنفيذاً لرؤية واستراتيجية دائرة المالية المركزية.

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وأكد الشيخ راشد القاسمي، رئيس فريق الملتقى المالي، على أهمية الخطط التدريبية والورش المتخصصة بالإضافة إلى الملتقيات المالية الدورية لموظفي الدوائر، في تطوير الكوادر البشرية المواطنة وقدرات الجهات الحكومية في مجال الشؤون المالية، لتحقيق رؤية الدائرة والحكومة والارتقاء بالأداء المالي الحكومي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمن الملتقى حلقة نقاشية تمت خلالها مناقشة سبل تطوير دليل الإجراءات المالية للتوافق مع التغييرات على بيئة الأعمال المالية، وإثراءً للعمل المالي الحكومي خاصة فيما يتعلّق بآليات تنفيذ القانون المالي رقم 4 لسنة 2017 وتحسين الأدوات المالية 2019 بما يحقق طموحات الدائرة والمتعاملين مع الدليل، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للدائرة للثلاثة أعوام المقبلة، وتحقيقاً لأهدافها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المتعلّقة بالدورة الرابعة لجائزة الأداء المالي المتميّز 2019 وأجندة الدائرة خلال العام الجاري، وكذلك تعميم إجراءات وأعمال الحسابات الختامية النهائية لعام 2019 ومواعيد التنفيذ تمهيداً لبدء العمل على موازنات 2020 للجهات الحكومية والمستقلة.

وأشاد الحاضرون من الدوائر الحكومية المشاركة بالملتقى، بالمناقشات والجهود التي قامت بها الإدارات المختلفة لدائرة المالية المركزية في تنظيم هذه الدورة الناجحة من الملتقى، الذي بات من أهم الفعاليات الدورية الرامية إلى تطور العمل المالي الحكومي.

وتعقد دائرة المالية المركزية بالشارقة العديد من الفعاليات المشتركة مع الدوائر والجهات الحكومية وموظفيها لإطلاعهم على أفضل الممارسات المالية وممارسة الأنشطة المشتركة لتذليل الصعوبات والقيام بالتدريب والاتصال والتواصل العملي لضمان تطبيق أفضل الممارسات المالية.وتعمل الدائرة على توحيد المنظومة المالية على مستوى حكومة الشارقة بدءاً من القوانين واللوائح والأدلة الإجرائية، بالإضافة إلى التطبيقات المالية الإلكترونية والذكية ومنها النظام المالي الحكومي (تكامل) الذي يعد من أفضل تطبيقات إدارة الموارد المالية على مستوى الوطن العربي.