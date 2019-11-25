«فلاي دبي» تستكمل تسهيلات تمويل مشترك بـ 500 مليون دولار

استكملت «فلاي دبي» تمويلاً مشتركاً لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار في 14 نوفمبر 2019. وقامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك نور بدور المنسق العالمي لهذه التسهيلات، في حين تولى بنك الإمارات دبي الوطني وبنك نور دور متعهد التغطية. وقد تم إطلاق التسهيلات لائتلاف عام من البنوك في 18 نوفمبر الماضي.

قام كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك نور وبنك دبي الإسلامي بدور المنظمين الأوائل المفوضين ومديري الاكتتاب. وستستخدم «فلاي دبي» عوائد هذه التسهيلات لإعادة تمويل صكوكها الأولى التي أصدرتها في عام 2014 وذات تاريخ استحقاق في 26 نوفمبر 2019.

وقال أحمد القاسم، نائب الرئيس التنفيذي، مدير عام الأعمال المصرفية التجارية في بنك الإمارات دبي الوطني: تؤكد هذه التسهيلات التزامنا بدعم «فلاي دبي». فنحن كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة، نولي أهمية لتزويد عملائنا بحلول مبتكرة تدعمهم في تحقيق أهدافهم بعيدة المدى.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي في فلاي دبي: إننا نسعى باستمرار لإيجاد طرق لتنويع مصادر التمويل بينما نعمل في الوقت ذاته على أفضل الوسائل لتحسين تكلفة التمويل. إننا سعداء برؤية هذا الإقبال الجيد من الأسواق، والذي مكننا من أن نستكمل بنجاح هذه التسهيلات المشتركة لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، لإعادة تمويل الصكوك الأولى التي أصدرناها في عام 2014.