«الاتحاد» تنقل رحلاتها إلى المبنى الجديد بمطار جدّة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظيت الاتحاد للطيران، باستقبال خاص مع التحية التقليدية لرشاشات المياه في مبنى المسافرين1 الجديد في مطار جدّة. وحملت طائرة الاتحاد الافتتاحية دريملاينر تصميماً خاصاً بالمملكة العربية السعودية.

وأقيمت مراسم قص الشريط، في أعقاب الاستقبال، حضرها ناصر الكعبي، القنصل العام للإمارات في جدة، وعصام فؤاد، المدير العام لمطار الملك عبد العزيز، والكابتن فهد سيندي، الرئيس التنفيذي للخدمات الأرضية في الخطوط السعودية، ويوسف عطية، المدير العام لمبنى المسافرين1، إلى جانب عدد من أعضاء الفريق الإداري في الاتحاد للطيران.

وتم يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر نقل رحلات الاتحاد للطيران من مبنى المسافرين القديم لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدّة إلى مبنى المسافرين1 الجديد.