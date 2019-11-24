شكرا لقرائتكم خبر عن 82 مليار ريال صافي استثمارات الأجانب بالسوق السعودية منذ مطلع العام والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، دخول ما يزيد عن 82 مليار ريال من صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق منذ بداية العام الحالي، وهو ما يؤكد محافظة السوق المالية على مستوى التقييم الحالية.
وأضاف القويز أن طرح شركة أرامكو في السوق السعودي يجلب العديد من السيولة من المستثمرين الأجانب، بحسب "العربية.نت".
جاء ذلك خلال ملتقى الإدراج الذي نظمته غرفة الرياض، بالتعاون مع هيئة السوق المالية، و"تداول"، بحضور العديد من المختصين والمهتمين بالقطاع.
وكانت هيئة الاستثمار السعودية قد أكدت في وقت سابق استمرار زيادة عدد رخص الاستثمار الأحنبي خلال الربع الثاﻧﻲ من 2019.
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