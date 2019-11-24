شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الحصان : طرح "أرمكو" سيغير من مركز السوق السعودي عالميا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد ‏‏‏‏‏المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية المهندس خالد الحصان، أن طرح شركة أرمكو سيغير من مركز السوق السعودي "تداول" في الفترة المقبلة.

وأوضح خلال ملتقى الإدراج الذي نظمته غرفة الرياض، بالتعاون مع هيئة السوق المالية، و"تداول"، بحضور العديد من المختصين والمهتمين بالقطاع أن البورصة ستصبح ضمن أكثر 10 أسواق في العالم من حيث مستوى القيمة السوقية بسبب الطرح ذاته، بحسب "العربية.نت".

وكشف مصدر مؤخرا أن شريحة المؤسسات في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية تلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 64 مليار ريال (17.1 مليار دولار). وأضاف أن شق الأفراد من العملية المقررة تلقى 10 مليارات ريال، لافتا إلى أنه بحلول 20 نوفمبر، وبعد 5 أيام فقط من عملية بناء سجل الأوامر، تمت تغطية شريحة المؤسسات بالكامل، "العربية.نت". وتوقع مصدر مصرفي آخر أن يتم تغطية الاكتتاب من 3 إلى 4 مرات عندما يتم الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر في 4 ديسمبر. وتعتزم أرامكو السعودية عقد اجتماعات مع المستثمرين في دبي الأسبوع القادم، حسب ما قالته مصادر لرويترز في وقت سابق، مع سعي الشركة لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار من بيع الأسهم المتوقع أن يصبح الأكبر في العالم. Advertisements وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد. وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم. وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال). وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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