خدمات الكترونية للمياه في 29 مدينة ومحافظة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أطلقت شركة المياه الوطنية حزمة من الخدمات الالكترونية في 29 مدينة ومحافظة في أربع مناطق، هي مكة المكرمة وعسير ونجران والباحة، بهدف تطوير البنية التحتية الخدمية من أجل تطبيق مراحل التحول الرقمي وتوحيد خدماتها في جميع مناطق المملكة تباعا.

وأكدت الشركة أن إطلاق الخدمات الالكترونية يعد نقلة نوعية في التحول الخدمي لقطاعي المياه والخدمات البيئية، داعية جميع العملاء والمستفيدين في مناطق مكة المكرمة وعسير ونجران والباحة للتسجيل بفرعها الالكتروني الذي سيلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأفادت الشركة أن الخدمات التي ستقدم للمستفيدين ستكون عبر الفرع الالكتروني للشركة، الذي سيخدم العملاء على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة لخدمات المياه في المناطق الأربع، مؤكدة أن الخدمات تتضمن إمكانية التسجيل والدخول، إضافة حساب آخر، طلب توصيلة جديدة للعقار، إنشاء طلب إضافة حسابات العقارات المستأجرة، تعديل اسم المالك في حال ارتباط العقار بمالك سابق، استعراض جميع تفاصيل الفواتير، خدمة الفاتورة الالكترونية، استعراض كل تفاصيل عمليات الفوترة، خدمة استعراض معدلات الاستهلاك الشهرية، أحقية الاعتراض على ارتفاع الفاتورة، خدمة طلب التقسيط، خدمة شكوى انقطاع المياه أو تسرب العداد أو الشبكة، خدمة الحاسبة التفاعلية.

ونوهت إلى أنه سيتم تغيير جميع حسابات سداد خدمات المياه القديمة في المحافظات والمدن الـ29 التابعة لمناطق مكة المكرمة وعسير ونجران والباحة، مطالبة جميع المستفيدين بتحديث بياناتهم والتسجيل في الفرع الالكتروني من أجل عدم توقف الخدمات عنهم، موضحة أن التسجيل سيمكنهم من الحصول على رقم حساب السداد الجديد الخاص بعقاراتهم من نظام سداد، وذلك من خلال معرف السداد التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (015).

ولفتت الشركة إلى أن الفرع الالكتروني سيمكن العملاء من تنفيذ خدماتهم وطلباتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما سيقدم الخدمات التي يحتاجها العميل الكترونيا دون الحاجة إلى زيارة فروع خدمات العملاء بالمنطقة، أو التواصل على مدار الساعة مع مركز الاتصال الموحد، أو موقع الشركة.

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وبينت الشركة أن تحديث البيانات والتسجيل سيمكن العملاء الكرام من إدارة حساباتهم الكترونيا، فضلا عن تصفحها واستعراض عمليات الفوترة الالكترونية، ومعرفة كمية الاستهلاك الشهري، وشرائح التعرفة لترشيد الاستهلاك وتقنينه، إضافة إلى إمكانية تقليل قيمة الفاتورة عن طريق فصل الوحدات، بالإضافة إلى التعرف على المشاكل العامة للتسربات، كما سيسهل البرنامج للعملاء تحديث بياناتهم لتأكيد حصولهم على الخدمات باستمرار دون توقف.

خدمات الكترونية في 4 مناطق:

1- مكة المكرمة: رابغ- الليث - القنفذة - تربة - حلي- القوز- ثول

2- عسير: أبها- أحد رفيدة- البرك- بيشة- خميس مشيط- مدينة سلطان

3- نجران: نجران- خباش- يدمة- حبونا- بدر الجنوب- ثار- شرورة

4- الباحة: الباحة- بلجرشي- العقيق- القرى- المندق وبني حسن- المخواة- قلوة- الحجرة- غامد الزناد