إيقاف الخدمات عن المنشآت الكبيرة غير الملتزمة بأداء التقييم الذاتي الأحد المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنتهي الأحد المقبل المهلة المحددة للمنشآت الكبيرة والعملاقة لاستكمال "التقييم الذاتي"، حيث ستبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأول من ديسمبر المقبل، تطبيق الضوابط وذلك بإيقاف الخدمات عن المنشآت الكبيرة والعملاقة، التي لم تلتزم بأداء التقييم الذاتي، حيث نص القرار الوزاري الذي صدر في يونيو الماضي على منح المنشآت مهلة ثلاثة أشهر، لأداء التقييم الذاتي تفاديا لإيقاف الخدمات الالكترونية عن المنشآت غير الملتزمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن برنامج "التقييم الذاتي" يأتي ضمن خطط الوزارة لرفع مستوى الشفافية مع المنشآت الخاضعة لنظام العمل وتشريعات سوق العمل، وتحسين بيئة العمل فيها، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للنظام.

وأضاف أبوالخيل، أن البرنامج يهدف إلى التأكد من سلامة أنظمة منشآت القطاع الخاص، وامتثالها من خلال حلقة متكاملة من الإجراءات، تبدأ بتسجيل المنشأة في البرنامج عبر: https://ims.mlsd.gov.sa/ ثم تقييم نفسها ذاتيا، والعمل على تصحيح الأخطاء، قبل الزيارات التفتيشية من قبل مفتشي الوزارة.

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وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن مرحلة التقييم الذاتي للمنشآت المتوسطة، قد بدأت في 23 من أكتوبر الماضي، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدا على أنه سيتم منح المنشآت مهلة تصحيحية لمدة 3 أشهر بعد إجراء التقييم الذاتي، وذلك لتفادي الأخطاء والمخالفات التي تقع فيها ومنحها الفرصة لتصحيحها قبل بدء الجولات الرقابية من مفتشي الوزارة.

يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر في يونيو الماضي قرارا وزاريا باعتماد برنامج "التقييم الذاتي" للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، يتضمن إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في البوابة الالكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم هذه المنشآت بأداء هذا التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي، ويتضمن القرار تعليق الخدمات الالكترونية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنشآت التي لا تلتزم بأداء التقييم في الفترة الزمنية المحددة.

برنامج التقييم الذاتي:

يعمل على رفع مستوى الشفافية مع المنشآت الخاضعة لنظام العمل وتشريعات سوق العمل، وتحسين بيئة العمل فيها، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للنظام.

يهدف إلى التأكد من سلامة أنظمة منشآت القطاع الخاص، وامتثالها من خلال حلقة متكاملة من الإجراءات: