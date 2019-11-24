«إينوك» تضع حجر الأساس لجناحها في «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت مجموعة «إينوك» بوضع حجر الأساس لجناحها في إكسبو 2020 دبي، الواقع بالقرب من جناح دولة الإمارات وبين منطقتي الفرص والاستدامة.

ينقسم الجناح الذي يحمل شعار «إلهام من الطاقة»، إلى خمسة مبانٍ مميزة تستوحي تصميمها من خزانات النفط التقليدية بإلهام من إرث اينوك. وتجتمع المباني لتستكشف العلاقة التي تربط بين الإنسان والطاقة منذ غابر الزمان عبر تجربة مُفعمة متعددة الأشكال ومناسبة للزوار من مختلف الأعمار. دشّن سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، العمليات الإنشائية لجناح إينوك، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت على أرض إكسبو 2020 دبي بحضور نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وقال الفلاسي: «يمثّل شعار «إلهامٌ من الطاقة» المرتكز الرئيسي لكافة أنشطة وتوجهات إينوك في إكسبو 2020، بما في ذلك التصميم البيئي وأعمال الإنشاءات. ونحرص أيضاً على استخدام المواد المستدامة وتسخير التقنيات المتقدمة بهدف الحد من الأثر البيئي في جميع مفاصل عملنا، إضافة إلى التعاون مع أبرز الخبراء العالميين لضمان قدرة جناحنا على توفير تجارب تبقى حاضرة في أذهان الزوار، مع الحرص في الوقت ذاته على مراعاة اعتبارات التصميم المستدامة».

من جانبه، قال نجيب محمد العلي: «يستعد إكسبو 2020 لاستقبال الملايين من الزوار من كافة أرجاء العالم وإلهامهم لبناء مستقبل أفضل لكوكبنا، ومن خلال جناح إينوك في هذا الحدث الكبير، تسعى المجموعة لمساعدة الزوار على فهم كيف يؤثر قطاع الطاقة فينا جميعاً. وانطلاقاً من الرؤى الملهمة لهذا الحدث والتي تفتح آفاقاً جديدة للأفراد، نحن نتطلع لتعريف العالم بقدرة التعاون والعمل المشترك على صياغة مستقبل الطاقة المستدامة».

يُذكر أن الجناح المتوقع استكماله في شهر يوليو 2020 سيُنفّذ على يد فريق من الخبراء المتخصصين يضم شركة جاك مورتون بصفتها المصمم الرئيسي واستشاري إدارة المشروع؛ وشركة Cundall للاستشارات الهندسية؛ وشركة «أليك» كمقاول رئيسي؛ وSRP كتنفيذي لعمليات الهندسة المعمارية.