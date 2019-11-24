«رأس الخيمة الوطني» يقدّم رؤى اقتصادية عالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرم بنك رأس الخيمة الوطني شراكة مع «برينسيبال بورتفوليو ستراتيجيز»، الذراع المتخصصة ضمن «برينسيبال جلوبال إنفستورز»، لإصدار نشرة دورية معنية بشؤون الاستثمار، لتقديم أحدث التوقّعات وتوجّهات السوق وأداء فئات الموجودات والأخبار الاستثمارية لعملاء البنك من مصدر موثوق عالمياً.

وركّز العدد الأخير من هذه النشرة التي تصدر تحت اسم «إيكونوميك آوتلوك» على الإنجازات الاقتصادية في السوق خلال الربع الثالث، والتوقعات للفترة المتبقية من العام، وتوقعات الاقتصاد العالمي وفئات الموجودات للعام المقبل. وكشف البنك النقاب عن النشرة في فعالية خاصة دعا إليها عملاء خدمة إدارة الثروات في بنك رأس الخيمة الوطني، وذلك في فندق «بالاس وسط المدينة» في دبي.

وقال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني: «تُعدّ الشراكة التي أبرمها بنك رأس الخيمة الوطني مع «برينسيبال بورتفوليو ستراتيجيز» خطوة مهمة في تعزيز دور البنك أمام نخبة عملائه كشريك مالي موثوق. ويقدّم البنك من خلال هذه النشرة الاقتصادية رؤيةً مستقلّة عن الأسواق الاستثمارية، كما سنواصل تحسين منتجاتنا وحلولنا بما يكفل مساعدة عملائنا في تحقيق أهدافهم المالية المرجوة».

وتصدر نشرة «إيكونوميك آوتلوك» فصلياً، حيث يمكن لعملاء إدارة الثروات في بنك رأس الخيمة الوطني الاطلاع على عدد جديد كل ثلاثة أشهر. وتقدّم النشرة معلومات وتحليلات وبيانات لتعزيز إطلاع العملاء ومعرفتهم بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية، والمواضيع الرئيسية المؤثرة على أسواق الاستثمار.