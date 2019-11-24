إيلون ماسك «العنيد»: طلبات شراء «سايبرترك» تقترب من 150 ألفاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«تسلا»، إن الشركة تلقت حتى الآن حوالي 150 ألف طلب لشراء الشاحنة الصغيرة الكهربائية الجديدة «سايبرترك» التي كشفت عنها تسلا في وقت متأخر يوم الخميس.

وقال ماسك ـ الذي يعرف بإصراره الفائق على تحقيق أهدافه ـ في تغريدة: «بلغ عدد الطلبيات على سايبرترك 146 ألف طلب حتى الآن»، مضيفاً أنها تمت بدون أي إعلانات.

ويأتي ذلك بعدما شهد الكشف عن السيارة انتكاسة عندما تحطم زجاج نوافذها «المصفح» في حفل التدشين الذي طال انتظاره، فيما تعرض ماسك خلال حفل التدشين الذي أقيم في لوس أنجلوس لانتقادات حادة بشأن تصميم وإمكانات الشاحنة، وأدت الانتقادات إلى هبوط حاد في سعر السهم الذي خسر يوم الجمعة 6%.

ورجح محللون تراجع السهم بحدة إلى الشكل المخيب للآمال للشاحنة، أكثر منه لحادثة انكسار الزجاج.

وارتفعت أسهم «تسلا» بنسبة كبيرة بلغت 74% في الأشهر الستة الماضية، واقتحمت المنطقة الإيجابية على مدار العام، وأغلقت على مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ ديسمبر الماضي. وكانت التوقعات أن يسهم إطلاق الشاحنة ـ التي سيتراوح سعرها بين 39900 و69900 دولار ـ في تسجيل سهم الشركة مستويات جديدة.

ووجد إلون ماسك نفسه في موقف محرج خلال مراسم الكشف عن السيارة الكهربائية الجديدة، بعدما تحطمت نوافذها التي من المفترض أنها مضادة للصدمات، متحدياً الموظفين بضرب نوافذها بمطارق ثقيلة بعد عرض شريط فيديو يظهر أنها تصدّت لطلقة من مسدس ناري من عيار 9 ميليمترات.

لكن تلك النوافذ المضادة للصدمات تحطمت بعدما ألقى أحد الموظفين عليها كرة حديد. وقال ماسك: «حسناً. ربما كان ذلك أقوى من اللازم»، لكن محاولة ثانية كانت أفضل قليلاً؛ إذ إن زجاج نافذة أخرى لم يتحطم إلا أنه تضرر بشكل كبير.

وقال ماسك ببعض الارتباك إن الضربة «لم تخترق» الزجاج. و«سايبر تراك» مصنوعة من المواد نفسها التي يخطط ماسك لاستخدامها في صاروخ «سبايس إكس»، وبإمكانها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون ثلاث ثوانٍ، كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا».

ولم يحدد موعد إطلاق الشاحنة، لكن محللين قالوا إنها لن تكون جاهزة قبل نهاية عام 2021 على أقرب تقدير.