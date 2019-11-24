وزير الاقتصاد الألماني: الإنترنت المجاني حق إنساني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، أن الحق في الدخول المجاني إلى شبكة الإنترنت يضاهي الحق في التعليم والحصول على رعاية طبية.

وقال ألتماير الأحد: «الدخول المجاني للإنترنت يجب أن يكون حقاً أساسياً وإنسانياً يسري على جميع الأشخاص على مستوى العالم، كما هو الحال في الحصول على المياه أو الرعاية الصحية أو التعليم كحق أساسي»، مؤكداً أنه يجب أن يظل الإنترنت في الدول الصاعدة والنامية «عالمياً ومجانياً». وأشار إلى منتدى حوكمة الإنترنت الذي يبدأ في العاصمة الألمانية برلين غداً الاثنين ويستمر حتى يوم الجمعة القادم الذي تنظمه الأمم المتحدة، وتشارك به حكومات ومنظمات غير حكومية وشركات كبرى: «يتعين علينا جميعاً التمسك بذلك، سواء الحكومات أو الجهات غير الحكومية».