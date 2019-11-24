شكرا لقرائتكم خبر عن «مالية عجمان» تحصد جائزتي أفضل تخطيط وأنظمة الموازنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365” فازت دائرة المالية بحكومة عجمان، بجائزة أفضل تخطيط مالي، وجائزة أفضل أنظمة وإجراءات للموازنة عن فئة القطاع العام المقدمة من «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» (Capital Finance International) 2019، في دورتها الثامنة.و أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية إلى أن هذه الجوائز المرموقة تعد بمثابة شهادة وتأكيد على مضي دائرة المالية تجاه تطوير إجراءات وأنظمة التخطيط المالي بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان في تأسيس اقتصاد قوي ومتنوع.

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