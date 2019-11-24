8 مليارات درهم التبادل التجاري المتوقع مع أيرلندا 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم

أعرب أيدان كرونين سفير أيرلندا لدى الإمارات عن توقعاته بأن يرتفع حجم التبادل التجاري بين أيرلندا والإمارات إلى ملياري يورو ( 8 مليارات درهم) في عام 2019 مقابل 6.5 مليار درهم في عام 2018.

وذكر كرونين خلال لقاء نظمته السفارة لممثلي التسويق السياحي الأيرلندي في أبوظبي مؤخراً، إن عدد الشركات الأيرلندية العاملة في الإمارات يفوق 150 شركة في الوقت الراهن.

وأفاد أن عدد السياح الخليجيين الذين زاروا أيرلندا في العام الماضي قد بلغ 70 ألف سائح منهم 45% من مواطني دولة الإمارات الذين زاروا أيرلندا بغرض السياحة والاستجمام.

وأوضح: إن عدد الرحلات بين الإمارات وأيرلندا يبلغ 21 رحلة أسبوعياً بمعدل رحلتين لطيران الإمارات يومياً ورحلة يومية لطيران الاتحاد، مشيراً إلى أن شركة الاتحاد للطيران ترفع عدد رحلاتها خلال الصيف ليصل إلى 11 رحلة أسبوعياً.

و كشف كرونين أنه جرى بدء العمل في إنشاء جناح أيرلندا المشارك في فعاليات معرض إكسبو 2020 معرباً عن توقعاته بأن يكون من الأجنحة المميزة.