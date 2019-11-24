شكرا لقرائتكم خبر عن "عقار للاستثمارات" تشتري 89.5 مليون سهم من "المنار للتمويل والإجارة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عقار للاستثمارات العقارية عن قيامها، من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 100% شركة عقار ميدل ايست العقارية، بشراء حصة من شركة المنار للتمويل والإجارة.

وأفادت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الأحد، بأن تنفيذ صفقة الشراء سيترتب عليه انخفاض النقد وارتفاع الاستثمار في بند الشركات الزميلة بمبلغ الصفقة.

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وأعلنت المنار للتمويل والإجارة عن إتمام صفقتين لبيع نحو 89.536 مليون سهم، بسعر 61 فلساً للسهم وبقيمة إجمالية تصل إلى نحو صفقتين لبيع نحو 89.54 مليون سهم تمثل نحو 29% من أسهم الشركة، بسعر 61 فلساً للسهم وبقيمة إجمالية تصل إلى نحو 5.64 مليون دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة المنار حققت صافي ربح بلغ 471.93 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام 2019؛ مقابل أرباح بقيمة 250.85 ألف دينار بالربع الثالث من عام 2018.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.07 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 925.21 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.