شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية بنك "البحرين الوطني" تعتمد الاستحواذ على "البحرين الإسلامي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لبنك البحرين الوطني، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على حصة إضافية من رأس مال بنك البحرين الإسلامي.

وأفاد البنك، في بيان لبورصة "البحرين"، بأن ملكيته سترتفع إلى 100% من رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي، وذلك عن طريق مُقايضة أسهم المستثمرين والمساهمين غي بنك البحرين الإسلامي.

هذا وستتم المُقايضة من خلال إصدار أسهم جديدة عن طريق إصدار أسهم جديدة من خلال زيادة رأس المال من 154.329 مليون دينار إلى 168.829 مليون دينار، بإصدار ما يصل إلى 145 مليون سهم جديد بقيمة إسمية قدرها 14.5 مليون دينار، بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة سيتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة حسب ظروف السوق.

وسبق أن صرح حسّان جرار، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، بأن إتمام الاستحواذ خاضع لموافقة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنكين، والجهات الرقابية وفي مقدمتها مصرف البحرين المركزي.

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وقال بنك البحرين الإسلامي، خلال أكتوبر الماضي، إنه لم يتلق أي عرض طوعي بشكل رسمي للاستحواذ عليه من قبل بنك البحرين الوطني، مضيفاً أنه يرغب في استئناف المناقشات بخصوص إمكانية تقديم بنك البحرين الوطني عرض استحواذ.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك البحرين الوطني حقق أرباحاً بقيمة 16 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباحاً بلغت 18.2 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 1.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 56 مليون دينار، مقابل 55 مليون دينار في نفس الفترة خلال العام الماضي.

هذا وحقق بنك البحرين الإسلامي صافي ربح- خاص بملاك البنك- بلغ 1.7 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون دينار بحريني في الربع المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 48.5%.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 6.9 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 26.6%.