شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أكسا التعاونية" تبحث زيادة رأس المال في 16 ديسمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة، ذلك يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر المُقبل.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الجمعية ستصوت على زيادة راس المال بمبلغ 50 مليون ريال، من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين، بحيث يرتفع رأس المال من 450 مليون ريال إلى 500 مليون ريال.

وبحسب البيان، سيرتفع عدد الأسهم من 45 مليون سهم إلى 50 مليون سهم، بنسبة زيادة تبلغ 11.11%، علماً بأن نسبة الأسهم التي ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال هي 1:9 أي سهم لكل 9 أسهم.

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وقالت الشركة، إن الزيادة المقترحة في رأس المال ستتم عن طريق رسملة 50 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك لدعم قاعدة الشركة الرأسمالية وهامش الملاءة وتعزيز قدرتها على النمو.

هذا ستكون أحقية الأسهم للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية في 16 ديسمبر المُقبل.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 22.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح 19 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

كذلك حققت الشركة صافي ربح بلغ 79.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 61.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018.