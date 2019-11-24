شكرا لقرائتكم خبر عن "أميانتيت" و"سيسكو" توقعان عقداً لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالطائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية بقيام التحالف الذي يتشكل مناصفة بين شركتها التابعة "الدولية لتوزيع المياه" مع الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، وشركة كوبرا الأسبانية، بتوقيع عقد مع الشركة السعودية لشراكات المياه لإنشاء محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الطائف.

وأفادت أميانتيت، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن المشروع يشمل تطوير وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة ومن ثم نقل الملكية للمشروع بنظام (BOOT)، إلى جانب إنشاء البنية التحتية والمرافق ذات الصلة وذلك بموجب عقد حق انتفاع مدته 25عاماً بمبلغ 315 مليون ريال تقريباً.

يُذكر أن الشركة "الدولية لتوزيع المياه هي إحدى الشركات الزميلة لشركة أميانتيت، والتي تمتلك فيها ما نسبته 50% من رأسمالها البالغ 146 مليون ريال.

وبحسب البيان، سيتم توفير قيمة المشروع عن طريق تمويل بقروض إسلامية، حيث ستقوم خلالها شركة المشروع والتي من المقرر تأسيسها لتطوير المشروع بمعالجة السعة الكاملة لمياه الصرف الصحي المزودة إلى الشركة بقدرة معالجة تصل إلى 100 ألف متر مكعب يومياً وقابلة للتوسعة إلى 270 ألف متر مكعب.

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هذا ومن المتوقع البدء في بناء المشروع خلال الربع الثاني من العام 2020 وذلك فور الانتهاء من إبرام اتفاقية التمويل مع البنوك الممولة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينها.

وتتوقع الشركة أن يبدأ الاثر المالي بعد التشغيل في نهاية العام 2022 تحت بند حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة لشركة أميانتيت.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 5 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي ربح بلغ 1.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وحققت أميانتيت صافي خسارة بلغ 301.1 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي خسارة بلغ 91.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018.

هذا وأعلنت أميانتيت عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 5 مليون ريال بما نسبته 1.4% من رأس المال بنهاية سبتمبر الماضي.