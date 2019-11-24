شكرا لقرائتكم خبر عن "بوبا للتأمين" تنتهي من المرحلة الأخيرة من شراء أسهم برنامج حوافز الموظفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن الانتهاء من المرحلة الأخيرة من شرائها لأسهمها المخصصة لبرنامج حوافز الموظفين لدورة السنة الحالية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن إجمالي المبلغ النقدي المستخدم كقيمة لشراء أسهم خطة الحوافز طويلة الأجل للمرحلة هذه من العام الحالي هو 15 ألف ريال سعودي، بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد يبلغ 105.24 ريال للسهم الواحد، بإجمالي أسهم مشتراه تبلغ 142.526 ألف سهم.

وأفادت الشركة، بأن هذه الأسهم ستخصص لدورة الحوافز لمدة ثلاث سنوات للفترة 2019-2021، والتي بدأت في 1-1-الأول من يناير 2019، وتنتهي في 28 فبراير 2022، علماً بأن فترة إستحقاق هذه الأسهم بعد 3 سنوات من تاريخ بداية دورة التقييم وذلك حسب شروط وأحكام برنامج أسهم حوافز الموظفين التي قامت الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة عليها مسبقاً في إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 30 يونيو2019.

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وكنتيجة لعملية الشراء المشار إليها أعلاه، تحتفظ بوبا العربية الآن بـ668.147 ألف سهم من أجل برنامج حوافز الموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات شراء الأسهم ليس لها أي أثر مالي جوهري على النتائج المالية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 260.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي ربح بلغ 244.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 6.4%.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 570.6 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي ربح بلغ 433 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 31.8%.