شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "زهرة الواحة" تُقر توزيع أرباح بقيمة 11.25 مليون ريال عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة زهرة الواحة للتجارة، بجلستها المنعقدة يوم الخميس الماضي، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 11.25 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 15 مليون سهم، بحصة تبلغ 75 هللة للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 7.5%.

ووفقاً للبيان، ستكون الأرباح مستحقة لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثانى يوم تداول يلى يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح خلال 15 يوماً.

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كذلك وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 وتحديد تاريخ الأستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2018 بقيمة 15 مليون ريال، بحصة تبلغ ريالاً للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 10%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 34.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 21.6مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة زيادة بلغت 58%.