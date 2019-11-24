شكرا لقرائتكم خبر عن 45 رخصة لتصدير الأسمنت والحديد بالسعودية منذ بداية العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية إنها أصدرت منذ بداية العام الجاري، نحو 22 رخصة لتصدير الأسمنت و23 رخصة لتصدير الحديد، بإجمالي 45 رخصة.

وذكرت الوزارة أن عدد الرخص الجديدة رفع إجماليها منذ إقرار ضوابط التصدير من لجنة التموين الوزارية، إلى 158 رخصة، إذ بلغ عددها للحديد 98 رخصة والأسمنت 60 رخصة، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأضافت أن عدد طلبات تراخيص الحديد التي أصدرتها الوزارة خلال العام الهجري الجاري، تم إصدار رخصة واحدة لتصدير الأسمنت ورخصتان لتصدير الحديد.

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وتحاول السعودية جاهدة تخفيف القيود على الأنشطة التجارية ومحاولة جذب الاستثمار الأجنبي حيث كشفت الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية عن سعيها لتقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، كاشفة عن العمل على إلغاء أربعة انشطة منها في القريب العاجل.

وكشفت الهيئة منذ مطلع عام 2018 عن منح 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66.5 مليون ريال.