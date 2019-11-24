شكرا لقرائتكم خبر عن 140 ألف شخص طلبوا تأشيرات سياحية للسعودية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث في السعودية، أحمد الخطيب، إن نحو 140 ألف شخص طلبوا تأشيرات سياحية.
وأضاف الخطيب أن السياح البريطانيين يليهم الصينيون، تصدروا قائمة أعداد الأكثر زيارة للسعودية، بحسب "العربية.نت".
واجتذبت التأشيرة السياحية نحو 50 ألف زائر منذ إطلاقها في سبتمبر الماضي، ويأمل المسؤولون بثلاثة أضعاف هذا العدد تقريباً في تأشيرات السياحة للمساهمة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وأشار الخطيب إلى أن الأرقام "تتماشى مع توقعاتنهم، حيث من المتوقع أن تكون الزيارات السياحية لاستكشاف البلد، وهذا ما يحدث.
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