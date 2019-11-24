شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة صفقات السوق العقارية بالسعودية تستقر عند 3.5 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت قيمة الصفقات بالسوق العقارية السعودية الأسبوع الماضي عند مستواها خلال الأسبوع قبل الماضي، مسجلة ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.4%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.1%.

واستقرت السوق العقارية بالمملكة مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.5 مليار ريال، في الوقت ذاته عوضت قيمة صفقات القطاع السكني جزءا من انخفاضها خلال الأسبوع قبل الماضي، بانخفاضها 15.7%، لتسجل ارتفاعا أسبوعيا 9.2%، استقرت على أثره عند مستوى 2.9 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

في المقابل سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا أسبوعيا في مستواها 26.6%، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 44.8%، لتستقر بدورها عند مستوى 633 مليون ريال.

وتراجعت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية خلال عام 2018 بنسبة 36.9% بما يعادل 82.8 مليار ريال وذلك للعام الرابع على التوالي.