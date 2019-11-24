شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. عائد الصكوك "العشرية والخمسية" يصل لأدنى مستوى في 3 أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل الطرح الحكومي للصكوك العشرية والخمسية بالسعودية خلال الشهر الماضي، أدنى عائد لتلك الإصدارات في فئتها من أدوات الدخل الثابت في ثلاث سنوات.

والصكوك العشرية التي تم إغلاقها في (أكتوبر) الماضي قد سجلت مستوى عائد متدن لأول مرة مع فئة الصكوك العشرية، بعد أن اكتتب المستثمرون بعائد نهائي بلغ 2.69% مقارنة بما كان يُعرض سابقا عند مستويات 3% أو 4%.

في حين بلغ عائد الصكوك الخمسية التي تم طرحها في أكتوبر الماضي 2.17%، لتسجل تلك الشريحة أدنى عائد لفئة السندات الإسلامية لآجال استحقاق خمس سنوات، ذلك منذ إنشاء برنامج طرح الصكوك الحكومية في 2017، وتعد تلك العوائد المتدنية أمرا إيجابيا لخزانة الدولة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وصل إجمالي إصدارات الصكوك الخمسية إلى عشرة إصدارات بنهاية أكتوبر 2019 حيث شهد العام الجاري طرحين جديدين من الصكوك الخمسية مقارنة بأربع أطروحات في 2018 العدد نفسه مع 2017.

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ويظهر الرصد أن نطاق عائد التوزيعات الدورية السنوية للمستثمرين لتلك الإصدارات الخمسية يراوح ما بين 2.17 % و3.68 %.

في الإطار ذاته، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك العشرية "التي تم طرحها للمستثمرين" عشرة إصدارات بنهاية أكتوبر 2019 حيث شهد العام الجاري طرحين جديدين من الصكوك العشرية مقارنة بأربع أطروحات في 2018 العدد نفسه مع 2017.

في حين بلغ نطاق عائد التوزيعات الدورية السنوية للمستثمرين لتلك الإصدارات ما بين 2.69% إلى 4.06%.

يُذكر أن السعودية قامت الشهر الماضي (أكتوبر) بطرح استحقاقين جديدين هما الصكوك الخمسية ويحين أجل استحقاقها في 23 مارس 2025، وكذلك الصكوك العشرية يحين أجل استحقاقها في 23 مارس 2030.