شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان السعودية" : 115 ألف شهادة لتحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول حتى أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت وزارة الإسكان السعودية نحو 115.85 ألف شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج "سكني" من المتقدمين على وزارة الإسكان والصندوق العقاري إضافة إلى المواطنين ممن هم خارج قائمتي الوزارة والصندوق وذلك منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 2019 وفق تقرير برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان والذي صدر مؤخرا متضمنا مستجدات مبادرة تحمّل ضريبة القيمة المضافة.

ووفقا لبيان على موقع الوزارة، فقد أوضح برنامج "سكني" أنه تم إصدار 83.112 شهادة حتى الآن لمستفيدي وزارة الإسكان و 19.148 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية ونحو 13.596 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

وتستهدف مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر وذلك تنفيذا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.

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وحسب البيان تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال حيث تهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر السعودية جراء قيمة الضريبة ولضمان سرعة تملكهم للمسكن الأول ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد والتي تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وقع خلال اجتماعه في 30 يناير 2017 على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة.