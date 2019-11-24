شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 24 حتى 28 نوفمبر الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة وفرة، بروج للتأمين، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح كل من شركة دلة الصحية، فضلاً عن صرف أرباح كل من جرير، طيبة.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة وفرة الغذائية، يوم الثلاثاء، الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة.

وتبدأ شركة جرير للتسويق، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن الربع الثالث من العام 2019 بقيمة 300 مليون ريال، بما يعادل 2.5 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 25% من القيمة الاسمية للسهم.

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وتبحث الجمعية العمومية لشركة بروج للتأمين، يوم الأربعاء، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن عام 2018، بقيمة 30 مليون ريال، بحصة ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ويستحق، يوم الخميس المُقبل، توزيعات أرباح شركة دلة للخدمات الصحية، المستحقة عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 37.5 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما نسبته 5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتبدأ شركة طيبة للاستثمار، يوم الخميس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2019 بقيمة 72.2 مليون ريال، بحصة تبلغ 0.45 ريال للسهم، بما نسبته 4.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وينتهي، يوم الخميس المُقبل، اكتتاب الأفراد في أسهم شركة أرامكو السعودية، على أن تنتهي فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة، يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر المُقبل.