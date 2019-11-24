شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) صعوده بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق المؤشر أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.11% بما يعادل 8.55 نقطة ليستقر المؤشر عند إغلاقه على مستوى 8,062.610 ، ويأتي ارتفاع المؤشر في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وأيضاً تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما يضاعف من الضغوط الإيجابية على تداولاته القادمة .
لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8128.37 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 7,871.28.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7913.28 ومستوى المقاومة 8128.37 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 63
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 117
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عدد أسهم الشركات الثابتة 14
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عدد أسهم الشركات المتداولة 193
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