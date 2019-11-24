شكرا لقرائتكم خبر عن باتك يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم باتك (4110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وتعويض بعضاً من خسائره السابقة ، مصحوباً بارتفاع متوسط أحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.89% بما يعادل 0.50 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل ، وبضغط سلبي متواصل بسبب تداولاته أدنى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 26.00 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 28.05 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 28.05 .