شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة بمنطقة مقاومة قوية - تحليل صباحي – 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الباحة (4130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع ارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.76% بما يعادل 0.42 نقطة ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل ، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات المقاومة 16.02 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 13.98 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.64 ومستوى المقاومة 16.40.