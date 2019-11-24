الارشيف / الاقتصاد

الباحة بمنطقة مقاومة قوية - تحليل صباحي – 24-11-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة بمنطقة مقاومة قوية - تحليل صباحي – 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الباحة (4130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع ارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.76% بما يعادل 0.42 نقطة ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل ، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

 

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات المقاومة 16.02 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 13.98 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.64 ومستوى المقاومة 16.40.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الباحة بمنطقة مقاومة قوية - تحليل صباحي – 24-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا