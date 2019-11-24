الارشيف / الاقتصاد

السعودي الألماني يعلن اختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 24-11-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الألماني يعلن اختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم المستشفي السعودي الألماني (4009) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير ، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مصحوباً في ذلك بزيادة ملحوظة بأحجام التداول ، محققاً أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.05% بما يعادل 0.80 ريال ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

 

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 26.10 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 28.55 استعداداً لمهاجمته .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.10 ومستوى المقاومة 28.55 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودي الألماني يعلن اختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 24-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا