شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الألماني يعلن اختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم المستشفي السعودي الألماني (4009) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير ، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مصحوباً في ذلك بزيادة ملحوظة بأحجام التداول ، محققاً أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.05% بما يعادل 0.80 ريال ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 26.10 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 28.55 استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.10 ومستوى المقاومة 28.55 .
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