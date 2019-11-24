شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سامبا (1090) في آخر جلساته بصورة طفيفة ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.50% بما يعادل -0.15 ريال ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مدعوماً إيجابياً بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 29.10 ، ليستهدف مستوى المقاومة 31.20 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.10 ومستوى المقاومة 31.20 .