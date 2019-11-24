شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار (4220) في آخر تداولاته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب مسجلاً فيها خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.22% بما يعادل -0.02 ريال ، ويأتي انخفاض السهم وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 9.40 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 7.75 إلى 11.04) ، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 9.40 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 9.01 الذي يمثل نسبة 61.8% استعداداً لكسره .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.01 ومستوى المقاومة 9.40 .