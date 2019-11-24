أسمنت حائل يحلق عالياً - تحليل صباحي - 24-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت حائل (3001) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليستقر السهم عند أعلى مستوياته منذ شهر مايو 2017 ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، واستمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.11% بما يعادل 0.11 ريال .
لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.12 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10.62 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.75 ومستوى المقاومة 10.20 .
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