المصافي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 24-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المصافي (2030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.60% بما يعادل 1.10 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 41.50 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 45.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.00 ومستوى المقاومة 45.00 .
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