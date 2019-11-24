الرياض يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 24-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الرياض (1010) على عدم تغيير في آخر جلساته ، ويأتي هذا الإغلاق في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 22.40 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 14.90 إلى 29.90) ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم ، ليوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها .
لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 22.40 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 20.63 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.08 ومستوى المقاومة 22.40 .
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