شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمة بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم المتقدمة (2330) على عدم تغيير في آخر جلساته ، ويأتي هذا الإغلاق وسط استقرار السهم بمنطقة محيرة ، حيث يدعمه تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ورغم ذلك يتداول بمحاذاة خط ميل هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم بتداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 48.40 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 46.75 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 46.75 ومستوى المقاومة 48.40 .