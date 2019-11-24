شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التسهيلات التجارية (FACIL) يلامس خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى خلال جلسة الخميس الماضي حيث أغلق عند اعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 206 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لخط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة شراء، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 210 فلس وفي حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 220 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 204 وبين مستوى المقاومة هو 209 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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