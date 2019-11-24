شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نقل و تجارة المواشي (CATTL) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق الخميس الماضي عند مستوى 170 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما انهى الجلسة اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه الوصول لمستوى 148 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق السهم لمستوى 160 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 162.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 178.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط