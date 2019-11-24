شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نقل و تجارة المواشي (CATTL) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق الخميس الماضي عند مستوى 170 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما انهى الجلسة اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه الوصول لمستوى 148 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق السهم لمستوى 160 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 162.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 178.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة نقل و تجارة المواشي (CATTL) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.