شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اكتتاب القابضة (EKTTITAB) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة اخرى في خامس جلسات الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 14٫10 فلس، مسجلا بذلك ادنى مستوى له خلال الجلسة، وهو ما كون نموذج "Evening Star” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به مرة اخرى لمستوى الدعم 12٫20 فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 16 فلس٫

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 14.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط