شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التعمير للاستثمار العقاري (TAAMEER) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 24-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في خامس جلسات الأسبوع الماضي، حيث أغلق الخميس عند مستوى 27٫80 فلس، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، كما نجح مؤشر استوكاستيك في اطلاق اشارة شراء، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 33 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 26 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 27.0 وبين مستوى المقاومة هو 29.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد